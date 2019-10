De Amerikaanse luchtmacht test versleutelde internetdiensten via het satellietnetwerk van SpaceX. De bevindingen van de eerste klant van het satellietproject werden dinsdagavond toegelicht door topvrouw Gwynne Shotwell aan onder meer Reuters.

Het gaat om het Starlink-project, waarbij SpaceX tot 30.000 satellieten in een baan om de aarde wil brengen om zo wereldwijd internet aan te bieden. De opbrengsten worden gebruikt om de ruimteprojecten van SpaceX te financieren.

De Amerikaanse luchtmacht is begin 2018 begonnen met het uitvoeren van tests om via het netwerk van SpaceX internet naar de cockpit van zijn vliegtuigen te brengen. Bij deze tests zou een verbinding van 610 megabit per seconde met een transportvliegtuig tot stand zijn gebracht.

Het project is onderdeel van een aanbesteding van 28 miljoen dollar (ruim 25 miljoen euro) door de Amerikaanse luchtmacht, en de resultaten worden ook gebruikt om het satellietnetwerk verder te verbeteren.

SpaceX hoopt zijn internetdienst in 2020 aan consumenten te gaan aanbieden.