Snapchat heeft er in het derde kwartaal van 2019 zo'n zeven miljoen dagelijks actieve gebruikers bij gekregen, blijkt uit de kwartaalcijfers die moederbedrijf Snap dinsdag publiceerde (pdf). Het totaal komt daarmee op 210 miljoen.

In het derde kwartaal van 2018 telde Snapchat nog 186 miljoen dagelijkse gebruikers. De nieuwe cijfers komen neer op een stijging van 13 procent in een jaar tijd. Analisten hadden vooraf verwacht dat Snapchat 206,6 miljoen gebruikers zou hebben.

In 2018 zag het bedrijf miljoenen mensen afhaken, maar inmiddels is Snapchat de klap te boven. Snap bracht eerder dit jaar een nieuwe versie van zijn Android-app uit om meer gebruikers in ontwikkelingsgebieden te trekken.

Snapchat ziet onder meer de populariteit van Discover groeien. Op deze pagina kunnen mediapartners hun video's plaatsen. Volgens Snap bekijken gebruikers 40 procent meer video's dan een jaar geleden. In de afgelopen drie maanden keken ruim tien miljoen mensen naar ruim honderd Discover-kanalen.

De omzet van Snap kwam in de afgelopen drie maanden uit op 446 miljoen dollar (401 miljoen euro). De omzet bedroeg in dezelfde periode een jaar eerder nog 298 miljoen dollar. Het operationele verlies nam af van 325 miljoen dollar tot 227 miljoen dollar.