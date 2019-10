De Amerikaanse toezichthouder FTC heeft de ontwikkelaar van drie 'stalkingapps' verboden om nog apps die telefoons van gebruikers monitoren te verkopen, tenzij daarvoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven. Dat maakt de toezichthouder dinsdag bekend.

De FTC trof een schikking met Retina-X Studios, de maker van drie apps, waaronder Mobile Spy en PhoneSheriff. Het is voor het eerst dat de toezichthouder een maker van apps met spyware aanpakt.

Als onderdeel van de schikking moet Retina-X alle informatie die het via de apps heeft verzameld verwijderen. Volgens de ontwikkelaar waren de apps bedoeld om werknemers of kinderen in de gaten te houden. Gebruikers sloten daarvoor een betaald abonnement af.

Meerdere malen bleek verzamelde informatie niet veilig bij Retina-X. Een hacker maakte tussen 2017 en 2018 nog data van verschillende apps buit en kreeg daarmee onder meer inloggegevens, gps-data en foto's in handen.

De FTC meldt dat de ontwikkelaar geen actie ondernam nadat het lek aan het licht kwam. Ook bleef Retina-X tegenover klanten volhouden dat informatie veilig zou zijn bij het bedrijf.

De schikking lijkt met name een maatregel voor de toekomst. Het bedrijf verkocht tot 2018 zo'n vijftienduizend abonnementen voor zijn apps. Vorig jaar werd de verkoop al gestaakt.