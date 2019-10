Tijdens een technologieconferentie van The Wall Street Journal heeft Twitter bekendgemaakt dat er wordt gewerkt aan beleid om de verspreiding van deepfakes tegen te gaan. Volgens CNET heeft het platform een oproep gedaan aan iedereen om mee te denken over hoe dit het beste gedaan kan worden.

Maandag was er een panel op de conferentie in Laguna Beach in Californië waar het hoofd van juridische zaken van Twitter, Vijaya Gadde, bij aanwezig was. Daar maakte het bedrijf bekend dat het een centrale rol wil spelen bij de ontwikkeling van nieuw beleid om de verspreiding van deepfakes tegen te gaan.

Deze filmpjes zijn een steeds groter probleem aan het worden, omdat ze steeds beter worden en moeilijk te herkennen zijn. Dit kan problemen opleveren bij de komende presidentsverkiezingen in 2020 in de Verenigde Staten.

De zorgen zijn niet ongegrond, want er zijn al filmpjes opgedoken waarbij de uitspraken van politici worden gemanipuleerd met deepfaketechnologie. Eerder dit jaar verscheen er een deepfake van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. In de gemanipuleerde video leek ze dronken te zijn tijdens een speech.

Gadde kon nog niet zeggen wanneer Twitter verwacht het nieuwe beleid te kunnen invoeren. Vooralsnog wil het bedrijf eerst feedback verzamelen over hoe gebruikers naar deepfakes kijken. Zo wil het bedrijf weten wat gebruikers belangrijk vinden en wat zij bijvoorbeeld beschouwen als een deepfake.

Op basis van deze feedback wil het platform gaan kijken welke maatregelen er genomen moeten worden om deepfakes van het platform te weren. Op Twitter plaatste het bedrijf een mededeling dat er binnenkort bekend wordt gemaakt hoe gebruikers hun feedback kunnen achterlaten.