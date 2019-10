Islamitische Staat (IS) gebruikt het sociale medium TikTok om propagandavideo's te verspreiden, meldt The Wall Street Journal maandag. De betreffende video's zijn inmiddels verwijderd door ByteDance, het bedrijf achter de populaire videoapp.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant ging het onder meer om video's van IS-strijders met wapens en vrouwen die zich "jihadist en trots" noemen. In veel gevallen zouden de video's zijn voorzien van IS-propagandamuziek.

Islamitische Staat gebruikt vaker sociale media om zijn boodschappen te verspreiden. De terreurgroep verwierf met name in 2014 bekendheid door het verspreiden van onthoofdingsvideo's en het gebruik van Facebook, Twitter en YouTube.

Het is volgens de regels van TikTok verboden om het videoplatform te gebruiken om terrorisme te promoten of er steun voor uit te spreken. Net als andere techbedrijven gebruikt ByteDance moderators om de beelden van het platform te laten verwijderen.

Hoewel het door IS uitgeroepen kalifaat grotendeels is ingedamd, resteren in Irak en Syrië vermoedelijk tientallen terroristische cellen. In september publiceerde IS een audioboodschap die van leider Abu Bakr al Baghdadi afkomstig zou zijn. Daarin wordt oproepen het moreel hoog te houden.