De storing waar Ziggo-gebruikers van vast internet en vaste telefonie urenlang mee kampten, is opgelost, laat een woordvoerder van de provider maandagavond aan NU.nl weten. De regio's Amersfoort, Breda, Den Haag en Eindhoven werden maandag getroffen door de storing.

Wat de oorzaak van de problemen was, is nog onduidelijk. In de getroffen gebieden werkten mobiel internet en mobiele telefonie nog wel, liet de woordvoerder weten.

Door de storing kon in de vier regio's urenlang geen gebruik gemaakt worden van vast internet en vaste telefonie.