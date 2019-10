Ziggo kampt maandagavond in met name vier regio's met een storing voor het gebruik van vast internet en vaste telefonie, meldt een woordvoerder van de provider aan NU.nl. Het gaat om de regio's Amersfoort, Breda, Den Haag en Eindhoven.

Wat de oorzaak van de problemen is en hoe lang de storing naar verwachting nog gaat duren, is onduidelijk. In de getroffen gebieden werkt mobiel internet en mobiele telefonie nog wel, laat de woordvoerder weten.

Ziggo kon NU.nl vooralsnog niet van meer informatie voorzien. Dit bericht wordt aangevuld zodra meer bekend is.