De Nederlandse antipiraterijstichting BREIN heeft een grote Russische leverancier van illegale downloads voor films en series uit de lucht gehaald, aldus een persbericht. De website, Moonwalk.cc, werd gehost bij vijf verschillende Nederlandse servercomplexen.

De eigenaren van de servers zijn met een rechterlijk bevel gedwongen hun medewerking aan Moonwalk te staken. Deden ze dit niet, dan konden ze een boete tegemoetzien van 10.000 euro per dag. Als ze daarnaast geen klantengegevens deelden met BREIN, ontvingen ze een boete van 2.500 euro per uur.

Volgens BREIN zou Moonwalk verantwoordelijk zijn voor de levering van illegale werken aan zo'n 80 procent van alle illegale streamingwebsites in Rusland. Het zou gaan om sites die bij elkaar meer dan 90 miljoen unieke bezoekers per maand hebben.

Moonwalk zou onder meer een database met 26.000 films en tienduizend televisieseries hebben gedeeld met de sites. Inmiddels is op de website enkel de tekst "Takedown by Brein. This service will NEVER be up again" te lezen.

BREIN werkte voor deze actie samen met de Movie Picture Association (MPA) en de Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), een internationale koepelorganisatie die piraterij bestrijdt voor de entertainmentindustrie.

De actie trof drie Nederlandse webhostingbedrijven en twee Russische bedrijven met servers in Nederland.