Welke virusscanner is het best en welke scanner heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een virusscanner is een applicatie waarmee computers worden beschermd tegen de installatie van schadelijke software. Ook kunnen ze achteraf ontdekt en verwijderd worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om programma's die de computer vertragen of om virussen die zomaar bestanden van de computer wissen of deze juist vergrendelen.

De Consumentenbond testte 23 virusscanners. Ze werden getest op bescherming tegen internetgevaren, gebruiksgemak en of ze op de computer voor merkbare vertragingen zorgden.

Bitdefender Internet Security krijgt van de Consumentenbond een score van 8,2 toebedeeld. Met de software blijkt de kans op een virusbesmetting duidelijk kleiner dan bij andere pakketten uit de test. De meeste malware via het internet wordt tegengehouden, zoals ransomware en bankmalware. Ransomware gijzelt bestanden en geeft ze pas tegen betaling weer vrij, terwijl kwaadwillenden bij bankmalware bankgegevens proberen te stelen.

Een ander voordeel is dat er geen noemenswaardige vertraging optreedt bij het opstarten van de pc en bij het laden van websites. Het gebruiksgemak wordt goed bevonden.

Avast Free Antivirus (2019) is de virusscanner van Avast die gratis te downloaden is. Het nadeel hiervan is wel dat het programma advertenties toont en dat gebruikers steeds wordt aangeraden om AVG Internet Security te kopen.

Maar het voordeel is dat Avast Free Antivirus met een 8,1 nauwelijks achterblijft op de Beste uit de Test. Op sommige punten is deze virusscanner duidelijk beter dan de standaard Windows Defender. Zo is er meer bescherming tegen phishing en zijn de resultaten bij het zoeken naar virussen op de pc beter.

