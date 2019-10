De ondernemingsraad (OR) van XS4ALL stapt naar de rechter over het besluit om XS4ALL op te laten gaan in KPN, schrijft de voorzitter van de OR Daan Willems maandag in een brief.

De OR dreigde in augustus al om naar de rechter te stappen over het besluit van KPN en het management van XS4ALL om het telecommerk op te doeken. KPN zou zich volgens de OR schuldig maken aan "wanbeleid en waardevernietiging".

Daarbij diende de OR een adviesrapport in. KPN was het oneens met de bezwaren in dat rapport en kondigde vorige maand aan dat het door zou gaan met het oorspronkelijke plan.

"We hebben de afgelopen maand gekeken naar het besluit waarin geen enkel punt wordt overgenomen van ons advies", schrijft OR-voorzitter Willems. "Helaas heeft de starre houding van KPN ervoor gezorgd dat we er in gesprekken niet uit zijn gekomen. Ook het feit dat er een mogelijke verkoop had kunnen plaatsvinden waar wij niet van op de hoogte gesteld waren, maakt niet dat ons vertrouwen gegroeid is."

De OR stapt nu naar de Ondernemingskamer om de zaak te laten toetsen. Daarnaast geeft de ondernemingsraad aan dat het mogelijk nog beroep doet op het enquêterecht, waarmee ze een onderzoek naar het besluit kan afdwingen.

XS4ALL is een van de oudste providers voor consumenten van Nederland. Het bedrijf is sinds 1998 deel van KPN.