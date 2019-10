Google zal de problemen met de gezichtsherkenningssoftware van zijn Pixel 4-smartphone "in de komende maanden" oplossen.

De smartphone is momenteel ook te ontgrendelen als de ogen van de gebruiker gesloten zijn. Dat zou het mogelijk maken om de telefoon voor het gezicht van de slapende eigenaar te houden en de Pixel 4 zo te ontgrendelen.

In een verklaring die werd gedeeld met The Verge en andere Amerikaanse media zegt Google dat het aan een oplossing werkt, maar dat die pas in de komende maanden via een software-update wordt gedeeld. Tot die tijd raadt Google Pixel-gebruikers aan om een tweede vergrendelingsoptie aan te zetten, zoals een pincode of wachtwoord.

De Pixel 4 wordt in Nederland officieel niet te koop aangeboden, maar is wel te verkrijgen via sommige webwinkels. In Duitsland wordt deze gewoon door Google verkocht.