Amerikaanse techbedrijven Facebook, Twitter, Microsoft en Google geven geen informatie vrij over de online verspreiding van videobeelden van de dodelijke aanslag in de Duitse Halle eerder deze maand, meldt Reuters.

Eerder dit jaar beloofden de bedrijven meer transparantie na een aanslag in Christchurch, een stad in Nieuw-Zeeland. Die schietpartij was live te zien via een stream op Facebook. Sociale media beloofden daarna gezamenlijk maatregelen te gaan nemen om te zorgen dat gewelddadige beelden na een aanslag niet meer massaal verspreid zouden worden.

De aanslag in Halle was de eerste grote test van dat gezamenlijke systeem. Het incident werd live op Amazons gamestreamingdienst Twitch uitgezonden. Twitch zegt dat vijf mensen de aanslag in Halle live hebben gezien. Daarna keken nog eens 2.200 mensen de video, voordat het bedrijf de video offline haalde.

Volgens het Global Internet Forum to Counter Terrorism, een groep die door Facebook, Twitter, Microsoft en Google is opgericht, hadden de beelden in Halle online "significant minder impact" dan die van de aanslag in Christchurch.

Niets bekend over effect van blokkades

De bedrijven deelden zogeheten digitale vingerafdrukken van 36 video's met elkaar die aan de aanslag in Duitsland waren gelinkt. Die data werden vervolgens geblokkeerd om verdere verspreiding te voorkomen. Bij de aanslag in Nieuw-Zeeland ging het om achthonderd digitale vingerafdrukken die werden verspreid om video's te herkennen.

Er is echter geen informatie bekend over hoeveel mensen de beelden in Halle verspreid over de sociale media hebben gezien en hoeveel video's automatisch werden verwijderd. Volgens Reuters is het daarom lastig te bepalen wat de resultaten van de nieuwe aanpak daadwerkelijk zijn.

Van de bedrijven reageerde alleen Twitter op vragen van Reuters. Het netwerk zegt informatie over het wissen van terroristische content twee keer per jaar in een transparantierapport vrij te geven. "Verder hebben we nu niets te delen."

Na de aanslag in Christchurch verwijderde Facebook zo'n 1,5 miljoen video's. Ruim 1,2 miljoen daarvan werden tijdens het uploaden al tegengehouden.