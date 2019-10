Duizenden beveiligingscamera's uit China zijn nog steeds in gebruik bij militaire basissen en andere overheidsinstanties in de Verenigde Staten, ondanks een verbod dat vorig jaar werd ingesteld. Dat schrijft The Wall Street Journal zaterdag.

Ruim 2.700 verboden camera's zouden nog in gebruik zijn, blijkt uit onderzoek van Forescout, een onderzoeksbureau dat inventariseert welke apparaten op overheidsnetwerken zijn aangesloten. In werkelijkheid zou het aantal nog hoger liggen, omdat Forescout geen toegang heeft tot alle apparaten.

Het Amerikaanse Congres kwam vorig jaar met een nieuwe wetgeving. Daarmee werd overheidsinstanties verboden om nieuwe apparatuur van bepaalde Chinese bedrijven te kopen. Onder de bedrijven vallen Hangzhou Hikvision Digital, dat in handen is van de Chinese overheid, en een privaat bedrijf genaamd Dahua.

De regels werden aangepast vanwege bezorgdheid dat de apparatuur lekken bevat, die door de Chinese overheid kunnen worden misbruikt. Organisaties in de VS mogen geen nieuwe apparatuur meer kopen, maar mogen ook geen lopende contracten met de fabrikanten verlengen.

Volgens voormalige IT-topmannen van de Amerikaanse regering verwijderen organisaties de apparatuur niet snel, omdat het duur en ingewikkeld is om ze door andere systemen te vervangen.

De Chinese fabrikanten zeggen er alles aan te doen om aan de regels van de VS te voldoen. Of de camera's daadwerkelijk zijn misbruikt, is onbekend.