Een oud-werknemer van een dierenopvangtehuis in Bruchem moet het wachtwoord en beheer van een Facebook-pagina aan haar voormalig werkgever afstaan, bepaalde de rechtbank Gelderland vrijdag.

De vrouw werkte tussen december 2008 en augustus 2019 bij het asiel en beheerde een Facebookpagina met de naam van het tehuis. De pagina was vanuit haar eigen account aangemaakt.

Toen de vrouw ontslag nam bij de dierenopvang, vroeg de werkgever de pagina over te dragen. Dat weigerde de vrouw, waarna het dierenopvangtehuis een kort geding aanspande.

De voorzieningenrechter zegt dat degene die een pagina aanmaakt, aanspraak kan maken op het beheer van die pagina. "Dit kan anders zijn als dat is gebeurd voor of in opdracht van een ander, of wanneer diegene moet worden geacht de pagina te hebben overgedragen."

Volgens de rechter is het voldoende aannemelijk dat het dierenasiel recht heeft op het beheer van de pagina. Zo draagt de naam van de Facebook-pagina de naam van de opvang en komt de inhoud overeen met de werkzaamheden van het opvangtehuis. De vrouw kreeg tijdens haar dienstverband ook vier uur per week vrijgeroosterd om de pagina bij te werken.

In de beslissing van de rechter staat dat de oud-werknemer de rechten van de Facebookpagina twee dagen na de uitspraak moet hebben afgestaan. Hierbij moeten alle inlogcodes overgedragen worden en op zo'n manier dat de vrouw de pagina niet meer in haar bezit kan krijgen.

Elke dag dat de vrouw niet meewerkt, moet ze 1.000 euro betalen tot een maximum van 15.000 euro is bereikt. Ook moet ze de proceskosten van 2.972 euro aan het dierenopvangtehuis betalen.