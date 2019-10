Leden van het Amerikaanse Congres schrijven in een brief (pdf) "zeer bezorgd" te zijn over de beslissing van Apple om HKmap.live te verwijderen uit de App Store. Daarmee kunnen demonstranten de locatie van politie-eenheden in de gaten houden.

In een verklaring liet Apple eerder deze maand weten de app te hebben verwijderd, omdat hij zou worden gebruikt "om de politie te hinderen en de publieke veiligheid in gevaar te brengen". De anonieme maker van HKmap.live schreef in een antwoord op Twitter dat de app "nooit criminele activiteiten promoot of aanmoedigt".

"Door dit soort gevallen vrezen we dat Apple en andere Amerikaanse bedrijven voor Chinese eisen zullen buigen, omdat ze anders ruim een miljard Chinese gebruikers mislopen", staat in de brief van Amerikaanse beleidsmakers.

De brief haalt ook andere keren aan dat Apple apps verwijderde. Daarbij worden cijfers gebruikt van GreatFire, een non-profitorganisatie die bijhoudt welke websites en diensten in China zijn gecensureerd. "Apple heeft minstens 2.200 apps in China tegengehouden, waaronder VPN-diensten om Chinese blokkades te omzeilen."

HKmap.live gebruikte informatie uit bijvoorbeeld Facebook-berichten en livestreams om protesten in Hongkong in kaart te brengen. De app is inmiddels wereldwijd niet meer te downloaden.

In Hongkong zijn sinds begin juni grote protesten. Dat gebeurde aanvankelijk vanwege een inmiddels ingetrokken wetsvoorstel, waarmee mensen uit Hongkong uitgeleverd konden worden aan China. De demonstranten eisen nu meer democratie, onderzoek naar politiegeweld en intrekking van aanklachten tegen demonstranten.