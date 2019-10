De universitaire sportscholen USC Amsterdam (Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam) en USC Leiden (Universiteit Leiden) schenden de privacy van hun klanten. Sporters moeten voor toegang gebruikmaken van een vingerscansysteem, zonder actief een alternatief aan te bieden. Dat is volgens de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), in strijd met de wet.

Een toegangssysteem op basis van vingerscans is niet per definitie verboden, maar een sportschool of vergelijkbare plek moet wel een alternatief aanbieden én gebruikers daar actief op wijzen, aldus de AP.

De toezichthouder kijkt strenger naar vingerafdrukken en andere biometrische gegevens omdat deze bijzonder gevoelig zijn. Je kunt een vingerafdruk niet zomaar vervangen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een toegangspas. Een scan van deze gegevens mag daarom alleen gemaakt worden als een klant daar expliciet mee akkoord gaat. Die persoon moet daar wel goed over geïnformeerd zijn.

Zowel bij de sportlocaties van het USC Amsterdam als het USC Leiden worden klanten niet op een alternatief voor een vingerscan gewezen als zij daar willen sporten, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl onder twintig studentensportlocaties in zestien grote studentensteden.

Het USC Leiden heeft inmiddels besloten zijn beleid aan te passen. (Foto: Pro Shots)

USC Leiden past beleid aan, USC Amsterdam niet

Een woordvoerder van de Universiteit Leiden laat in een reactie aan NU.nl weten dat het USC Leiden zijn beleid aan gaat passen. Sporters kunnen op een "zo kort mogelijke termijn" ook zonder vingerafdruk binnenkomen als zij dat willen.

Het USC Amsterdam zegt in een reactie dat klanten ook een papieren toegangsbewijs kunnen krijgen en dat het sportcentrum daarmee voldoet aan de wet. Uit de steekproef van NU.nl blijkt echter dat het sportcentrum klanten daar niet actief op wijst.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten niet op specifieke gevallen in te gaan, maar benadrukt dat klanten van sportlocaties onder meer goed geïnformeerd moeten worden over het gebruik van vingerscansystemen.

Vingerscansysteem ook in Tilburg en bij VU Amsterdam in gebruik

Ook het Sports Center (Tilburg University, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen) in Tilburg en de twee locaties van het Sportcentrum VU (Vrije Universiteit Amsterdam) werken met een vingerscansysteem, maar bieden daarvoor een alternatief aan. Klanten kunnen zich bij de ingang legitimeren om alsnog toegang te krijgen tot de sportfaciliteiten.

"Waar anderen dan zo door kunnen lopen, moeten wij je elke keer opzoeken in het systeem", legt een medewerker van de hoofdlocatie van het Sportcentrum VU uit. "Je gaat je er na een paar keer wel aan ergeren. Ik zou er niet aan beginnen."

"Dat is niet het antwoord dat je wilt krijgen", zegt Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij aan de Universiteit Leiden. Een woordvoerder van de VU laat weten dat de universiteit bekijkt of de alternatieven "helder en actief genoeg" worden aangeboden.

'Alternatief mag best geld kosten'

Een rechter heeft zich voor zover bekend nog niet uitgesproken over een kwestie tussen bijvoorbeeld een sportschool en een klant. Hoewel een rechtbank mogelijk anders kan oordelen, heeft de AP als toezichthouder wel een gezaghebbende rol.

"Het is niet zo dat we een universeel recht hebben om naar de sportschool te gaan", schetst hoogleraar Zwenne. Zo wijst hij erop dat mensen altijd de vrijheid hebben om gebruik te maken van sportscholen zonder vingerscansysteem.

"Ik maak zelf gebruik van een sportlocatie van het USC Leiden in Den Haag, waar het systeem ook werkt voor de kluisjes. Als aan een alternatief extra kosten verbonden zouden zijn, mogen die best in rekening gebracht worden. Ik zou het niet heel duur maken, maar ze kunnen er wat mij betreft best een redelijk tarief voor vragen."