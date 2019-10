De rubriek Apps van de Week staat deze week in het teken van het Amsterdam Dance Event (ADE). Blijf op de hoogte van het programma met Woov en kom overal op tijd aan met Moovit.

Woov

Omdat ADE geen eigen app heeft, is Woov het beste alternatief. Deze algemene festivalapp zit vol met informatie over ADE, zoals een volledig tijdschema en de mogelijkheid om je eigen schema samen te stellen. Bij iedere act kun je wat achtergrondinformatie lezen, zodat je van tevoren precies weet wat je kunt verwachten.

Woov heeft daarnaast een ingebouwde functie om je locatie met andere Woov-gebruikers te delen. Handig als je jouw vrienden uit het oog bent verloren of als je bij een ander optreden wil afspreken. Om Woov te kunnen gebruiken, moet je in de app eenmalig een gratis account aanmaken.

Download Woov voor iOS of Android (gratis)

Moovit

Omdat ADE de hele binnenstad van Amsterdam benut, zijn de evenementen niet altijd bij elkaar in de buurt. Daarom is het handig om altijd een goede ov-app bij de hand te hebben. Moovit is een uitkomst in Amsterdam, omdat de app een duidelijk overzicht van trams en metro's biedt.

Net zoals bij andere navigatieapps vul je een bestemming in en krijg je vervolgens een gedetailleerde routebeschrijving. Het voordeel van Moovit is dat al deze informatie overzichtelijk in beeld verschijnt. Zo houdt de app rekening met je looproute, hoelang je moet wachten op een tram, waar je moet overstappen en hoelang het duurt om van de halte naar je bestemming te lopen.

Download Moovit voor iOS of Android (gratis)

Pacemaker

Heb je na je bezoek aan ADE inspiratie gekregen? Draai dan eerst wat digitale platen voordat je een klein fortuin uitgeeft aan fysieke dj-apparatuur. Pacemaker is een populaire gratis app die goed samenwerkt met Apple Music en Spotify.

Zodra je op een van deze twee muziekdiensten ingelogd bent, kun je twee nummers uitkiezen en deze vervolgens mixen met twee gekleurde digitale draaischijven. De app gebruikt felle kleuren om verschillende functies aan te duiden, waardoor je toch een goed overzicht van de vele opties hebt. Zo kun je het geluid tot in het kleinste detail aanpassen en de beat automatisch synchroniseren.

Pacemaker is gratis te gebruiken, maar voor uitgebreidere functies moet je betalen.

Download Pacemaker voor iOS (gratis)