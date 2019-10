Gezichtsherkenning om de telefoon te ontgrendelen, werkt op Googles Pixel 4 ook als de gebruiker zijn ogen niet open heeft, meldt BBC News. Hierdoor kan de telefoon ontgrendeld worden terwijl de eigenaar slaapt of overleden is.

Een journalist van BBC News merkte tijdens het testen van de Pixel 4 dat iedereen de telefoon kan ontgrendelen door deze voor het gezicht van de eigenaar te houden.

In een reactie laat Google weten dat de gezichtsherkenning voorlopig zal blijven zoals die nu is. Of in de toekomst een functie toegevoegd wordt die het openen van de ogen vereist, is niet bekend.

Een cybersecurityexpert zegt tegen BBC News dat deze functie een "groot veiligheidsprobleem" kan vormen. "Iedereen kan de telefoon voor je gezicht houden wanneer je slaapt en zo alle inhoud bekijken." Dit zou het mogelijk gevaarlijk maken om gevoelige informatie op de telefoon te bewaren.

De Pixel 4 is Googles nieuwste smartphone in het hogere segment. Google focust voor een groot deel op de camera's. Zo is er slimme software aanwezig die het mogelijk maakt om verder digitaal in te zoomen, zonder veel kwaliteitsverlies. Ook de radarchip is nieuw. Met behulp van de chip is de telefoon in staat om handbewegingen te herkennen zonder dat het scherm wordt aangeraakt.

De telefoon wordt in Nederland niet officieel door Google uitgebracht, maar het toestel wordt door enkele winkels wel te koop aangeboden. In Duitsland brengt Google de Pixel 4 zelf uit. Het toestel kost daar 749 euro, terwijl de grotere Pixel 4 XL 899 euro gaat kosten.