De Chinese telefoonmaker Lenovo kondigt op 13 november waarschijnlijk een opvouwbare telefoon aan onder het Motorola-merk. Dat blijkt uit een uitnodiging voor media die een bewegend plaatje bevat waarop een telefoon wordt uitgevouwen, meldt CNET.

Bronnen melden dat de Motorola Razr als het ware een klaptelefoon is, die volledig uit touchscreen bestaat. Dit betekent dat de telefoon verticaal gevouwen wordt, in plaats van horizontaal, zoals de Samsung Galaxy Fold.

Het scherm van de vouwtelefoon wordt waarschijnlijk 6,2 inch en maakt gebruik van een Snapdragon 710-processor. De Razr zal in de Verenigde Staten verkocht worden voor 1.500 dollar (1.373 euro). Over een Nederlandse verschijning is nog niets bekend.

CNET schreef in september dat Motorola de vouwbare telefoon oorspronkelijk in de zomer wilde uitbrengen, maar dat dit verplaatst werd naar eind 2019. Het lijkt er nu op dat de aankondiging 13 november komt en dat het toestel later dit jaar daadwerkelijk te koop is.

Motorola volgt met de vouwbare telefoon de Samsung Galaxy Fold, die sinds september verkocht wordt, maar niet beschikbaar is in Nederland. Ook Huawei werkt aan een opvouwbare smartphone: de Mate X. Deze telefoon is ook nog niet te koop.