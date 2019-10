Concurrentie tussen glasvezelaanbieders zorgt er in steden voor dat de uitrol van het netwerk vertraging oploopt, blijkt uit een marktstudie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Met name in steden en buitengebieden die aan steden grenzen, treedt vertraging in de uitrol van glasvezel op. Op deze plekken zitten concurrenten elkaar volgens de ACM in de weg omdat ze allemaal de wens hebben als eerste een glasvezelnetwerk uit te rollen. "Dit gedrag creëert vertraging, onzekerheid en leidt tot een groter risico voor investeerders en glasvezelnetwerken."

Het concurrentiespel lijkt in buitengebieden verder van steden af juist een overwegend positief effect te hebben gehad. "Het grootste deel van het buitengebied is of wordt binnenkort verglaasd", schrijft de ACM.

Een woordvoerder van de ACM zegt tegen NU.nl dat dit verschil is te verklaren doordat in buitengebieden minder alternatieven zijn. "In steden zijn wat meer opties voor snel internet."

Internetverbindingen via glasvezel zijn een stuk sneller dan via bestaande infrastructuren, zoals kabel en geüpgraded koper. De ACM zegt dat glasvezelnetwerken daarnaast een grote meerwaarde zullen hebben, omdat het kopernetwerk voor veel consumenten niet langer genoeg zal bieden.

ACM adviseert meer samenwerkingen

Volgens de ACM zijn - in het ideale scenario - over tien jaar alle huishoudens in Nederland van glasvezel voorzien. Door vertragingen kan de wachttijd sterk oplopen.

De autoriteit adviseert partijen die glasvezel uitrollen om meer samen te werken. "Hier kunnen aanbieders baat bij hebben", zegt de woordvoerder. "Het kan beter zijn om samen op te trekken dan om twee netwerken op dezelfde plek uit te rollen. Zo kunnen kosten gedrukt worden en bereiken de partijen sneller een groter gebied. In het buitenland hebben die voordelen zich al bewezen."

Ook zou het helpen als gemeenten, waterschappen en provincies hun voorwaarden voor de aanleg van een glasvezelnetwerk zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. Zo weten investeerders waar ze aan toe zijn, wat vertraging eveneens tegengaat.

De ACM zegt de komende tijd een vinger aan de pols te houden op de glasvezelmarkt. "We bekijken welke problemen er zijn en hoe partijen met elkaar omgaan. Als er dan iets misgaat, kunnen we dat direct aankaarten in plaats van achteraf."