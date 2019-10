Mark Zuckerberg waarschuwt voor een door China vormgegeven internet dat wereldwijd invloed zal hebben. De oprichter en directeur van Facebook sprak zijn zorgen donderdag uit in Washington tijdens een toespraak over vrijheid van meningsuiting.

"China bouwt zijn eigen internet, gebaseerd op totaal verschillende waarden", zei Zuckerberg tijdens zijn toespraak op de universiteit van Georgetown. "En het land exporteert zijn visie op het internet momenteel naar andere landen."

"Tot voor kort werden de wetten van het internet in elk land behalve China gedefinieerd door Amerikaanse platformen die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben. Maar er is geen garantie dat deze waarden overeind blijven."

"We beginnen dit ook te zien op sociale media. Terwijl onze (Amerikaanse, red.) diensten, zoals WhatsApp, gebruikt worden door demonstranten en activisten, worden meldingen van dezelfde protesten gecensureerd op TikTok, de Chinese app die wereldwijd aan populariteit wint. Is dat het internet dat we willen?"

Kritiek op Facebook-beleid voor vrijheid van meningsuiting

Facebook krijgt veel kritiek op zijn beleid omtrent vrijheid van meningsuiting, onder meer over hoe het bedrijf omgaat met politici die de regels overtreden of onwaarheden verspreiden.

In september maakte Facebook bekend dat berichten van politici niet verwijderd zullen worden als het bedrijf oordeelt dat het publieke belang van het bericht zwaarder weegt dan het risico op schade.

Ook deelt Facebook berichten en advertenties van politici niet met onafhankelijke factcheckers waar Facebook mee samenwerkt. Dat heeft als gevolg dat deze berichten niet voorzien kunnen worden van een annotatie. Berichten die voorzien zijn van deze disclaimer, waaruit duidelijk wordt dat het bericht onwaarheden bevat, komen minder vaak voorbij in het nieuwsoverzicht van gebruikers.

Zuckerberg sneed dit onderwerp donderdag ook aan tijdens zijn toespraak. Hij zei dat het in een democratisch land "niet juist is om politici te censureren" door hun berichten te verwijderen of het bereik ervan te verkleinen, zolang zij niet oproepen tot geweld of het stremrecht onderdrukken.

In Nederland werkt NU.nl samen samen met Facebook om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.