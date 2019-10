Oude smarthomeapparaten van Amazon waren lange tijd te hacken via een al bekende kwetsbaarheid in wifisystemen die miljoenen gebruikers trof, ontdekte cybersecuritybedrijf ESET.

ESET testte de eerste generatie Echo-speakers en de achtste generatie Amazon Kindle-lezers. De onderzoekers kwamen erachter dat het mogelijk was om met behulp van de zogenoemde KRACK-hack bijvoorbeeld data te ontsleutelen en wachtwoorden te verzamelen.

Het onderzoek vond in oktober vorig jaar plaats. De kwetsbaarheid, die sinds 2017 bekend was, werd begin dit jaar verholpen door Amazon.

Overigens was het niet mogelijk om op lange afstand aanvallen uit te voeren met KRACK: daarvoor moet je in de buurt zijn. ESET wijst erop dat deze methode alleen verkeer treft dat met basisniveau WPA2 versleuteld is. Veel gevoelige data zouden volgens ESET al op andere manieren versleuteld zijn.

De eerste editie van de Amazon Echo was pas vrij laat in Nederland verkrijgbaar. Het smarthomeapparaat werd vooral veel in de Verenigde Staten verkocht.