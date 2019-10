Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging heeft vragen gesteld aan Apple over hun betalingssysteem Apple Pay. Ze wil weten of Apple zijn eigen dienst bevoordeelt boven andere betaalapps.

De Europese Commissie legde in augustus soortgelijke vragen voor over Facebooks cryptomunt libra. De commissie maakt zich zorgen dat deze betaalsystemen concurrenten zullen buitensluiten of restricties aan hen zullen opleggen.

In een verklaring aan Bloomberg bevestigt de commissie dat het mededingingskwesties rond de betaalmarkt in de gaten houdt. "Wij letten op dit moment actief op de ontwikkelingen op het gebied van mobiele betaaldiensten", schreef de commissie.

Volgens dataleverancier MLex stelde de commissie onder meer vragen over de manier waarop Apple gebruikers in de richting van het gebruik van Apple Pay stuurt als ze een betaling moeten doen.

MLex vermoedt dat het iets te maken heeft met de zogenoemde NFC-chip, die contactloze betalingen mogelijk maakt. Alleen betaalpassen die in de Wallet-app van een iPhone zitten, kunnen aan de NFC-chip in iPhones gelinkt worden; op Android-smartphones kunnen alle banken zich laten linken aan de NFC-chip.

In Nederland is Apple Pay sinds dit jaar beschikbaar via Bunq, ING en ABN AMRO. De dienst stelt gebruikers in staat om contactloos te betalen met de smartphone.