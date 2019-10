Honderden mensen zijn opgepakt na het oprollen van een kinderpornosite op het darkweb, die werd beheerd vanuit Zuid-Korea. In totaal zijn 338 mensen uit onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, Duitsland, Spanje en Ierland gearresteerd, maken de Amerikaanse en Britse autoriteiten woensdag bekend.

De hoofdverdachte is een 23-jarige man uit Zuid-Korea. Jong Woo Son zou sinds midden 2015 de website genaamd Welcome To Video gerund hebben. Op een gerelateerde server zou voor 8 TB aan videomateriaal met kinderporno hebben gestaan.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten ging het om meer dan 200.000 video's die deels door gebruikers waren geüpload. Bezoekers van de site zouden naar materiaal kunnen zoeken om de beelden vervolgens te downloaden.

Website werkte met puntensysteem

Om bestanden te downloaden zouden gebruikers verzamelde punten moeten inleveren. Zij konden die punten onder meer verdienen door zelf nieuw materiaal te uploaden, nieuwe bezoekers aan te trekken, of door de punten zelf met bitcoins te kopen.

Daarnaast bood de website een abonnement aan. Bezoekers zouden voor 0,03 bitcoins (onder de huidige koers 217 euro) voor zes maanden lang onbeperkt video's kunnen downloaden.

Hoofdverdachte werd in maart 2018 gearresteerd

Son werd in maart 2018 gearresteerd in Zuid-Korea. Tot dat moment zou naar Welcome To Video zo'n 420 bitcoins zijn overgemaakt met een totaalwaarde van destijds 370.000 dollar (334.000 euro).

De man is in de Verenigde Staten onder meer aangeklaagd voor het verspreiden en aanbieden van kinderporno en witwassen. Son zit momenteel vast in Zuid-Korea.