Het Verenigd Koninkrijk schort voorlopig het plan op om aanbieders van commerciële websites met internetporno te verplichten om de leeftijd van hun bezoekers te controleren, maakt minister Nicky Morgan (Media) woensdag bekend. Met de maatregel wilde de Britse overheid voorkomen dat minderjarigen toegang zouden krijgen tot internetporno.

Commerciële aanbieders van internetporno in de vorm van beeld, audio of tekst zouden onder de nieuwe regels moeten verifiëren of bezoekers meerderjarig zijn. De verplichting gold voor alle websites die vanuit het Verenigd Koninkrijk toegankelijk zijn.

Critici wezen op het feit dat de controle eenvoudig te omzeilen zou zijn, bijvoorbeeld door middel van een VPN-dienst. Daarmee lijkt het voor de pornosite alsof de bezoeker uit een ander land afkomstig is. Daarnaast zou de maatregel averechts werken.

Het plan om de leeftijd van bezoekers van pornowebsites te gaan controleren, is niet helemaal van de baan. Minister Morgan schrijft in een brief aan het Britse parlement dat leeftijdsverificatie "een sleutelrol blijft spelen in het online beschermen van kinderen".

De BBFC, die vanaf juli zou toezien op naleving van de regels, zegt in een verklaring de beslissing van de overheid te "begrijpen", maar gaat verder inhoudelijk niet op het woensdag genomen besluit in.