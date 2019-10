De Chinese telefoonfabrikant OPPO heeft woensdag de Reno2 en de goedkopere Reno2 Z aangekondigd. De smartphones hebben een uitklapbare module voor de camera aan de voorkant en zijn op de achterkant voorzien van vier cameralenzen.

De primaire camera van de OPPO Reno2 heeft een resolutie van 48 megapixel. De lens wordt aangevuld door een groothoeklens van 8 megapixel die foto's met een hoek van 116 graden in de Reno2 en 119 graden in de Reno2 Z mogelijk maakt.

De derde cameralens (13 megapixel) biedt de optie om zonder kwaliteitsverlies tot vijf keer in te zoomen met een combinatie van optische en digitale zoom, belooft OPPO. Digitaal is het met de Reno2 mogelijk om tot twintig keer in te zoomen en bij de Reno2 Z tien keer, maar daarbij gaat de kwaliteit wel omlaag.

Tot slot heeft de Reno2 een lens van 2 megapixel waarmee een scherptediepte-effect gecreëerd kan worden, bijvoorbeeld voor portretfoto's. Daarbij wordt een persoon of object scherp, terwijl de achtergrond wazig is.

De Reno2 Z heeft een vrijwel identieke cameraopstelling, maar in plaats van de zoomlens van 13 megapixel heeft deze smartphone een portretlens van 2 megapixel. Deze camera moet, samen met de andere lens van 2 megapixel, zorgen voor een beter scherptediepte-effect.

Daarnaast belooft OPPO dat, met behulp van software, objecten ook in het donker goed gefotografeerd kunnen worden. Gebruikers kunnen daarvoor in hun camera-app een donkere modus activeren. Ook moet software helpen om video's beter te stabiliseren.

'Haaienvin' in Reno2 herbergt camera aan de voorkant

De Reno2-smartphones hebben een schermvullende voorkant van 6,5 inch, zonder inkeping aan de bovenkant. Dat komt omdat de camera aan de voorkant (16 megapixel) in een uitklapbare module zit. In de Reno2 gaat het om een 'haaienvinlens', die ook te vinden was in de originele OPPO Reno. In de Reno2 Z zit de lens in een blokvormige module.

In beide smartphones gaat het om een oledscherm, hoewel de Reno2 een iets hogere resolutie heeft: 2.400 bij 1.080 pixels ten opzichte van 2.340 bij 1.080 pixels in de Reno2 Z. In beide schermen zit een scanner verwerkt waarmee gebruikers hun telefoon kunnen ontgrendelen door hun vinger op het scherm te leggen.

De OPPO Reno2 en Reno2 Z hebben een Snapdragon 7150-processor, bedoeld voor smartphones in het middensegment, en 8 GB aan werkgeheugen. Daarnaast hebben beide smartphones een accu van 4.000 mAh met ondersteuning voor snelladen, maar zonder de mogelijkheid tot draadloos opladen. Hoe snel dat opladen precies gaat, is onduidelijk.

De OPPO Reno2 heeft een opslaggeheugen van 256 GB en gaat 499 euro kosten. De Reno2 Z is voorzien van 128 GB opslagcapaciteit en kost 349 euro. Beide telefoons hebben een koptelefoonaansluiting, worden geleverd met Android 9 en zijn vanaf 18 oktober te koop.