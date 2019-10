De unieke uitzonderingspositie voor wereldleiders die op Twitter de regels overtreden, maar wier tweets vanwege het publieke belang niet worden verwijderd, is niet onbeperkt, maakt Twitter dinsdag bekend op zijn blog. Zo zijn dergelijke tweets straks niet meer retweetbaar.

Sinds juni worden tweets van wereldleiders die tegen de regels ingaan niet verwijderd, maar voorzien van een waarschuwing. Twitter past dit beleid toe op accounts van politici en hun berichten waarvan het bedrijf het online laten staan in het publiek belang beschouwt.

Tweets die voorzien zijn van zo'n waarschuwing, kunnen niet meer geretweet worden, en ook reageren en liken wordt op deze tweets uitgeschakeld. Wel blijft de mogelijkheid om te 'retweeten met opmerking', verduidelijkte Twitter woensdag.

"We willen vandaag duidelijk maken dat accounts van wereldleiders niet volledig boven ons beleid staan", schrijft Twitter dinsdag. Het promoten van terrorisme, dreigen met geweld tegen individuen, het plaatsen van persoonlijke informatie, het delen van expliciet seksueel beeldmateriaal dat zonder toestemming is gemaakt of gedeeld, gedrag gerelateerd aan kindermisbruik en het promoten van zelfdoding of -verminking is ook voor deze accounts niet toegestaan.

"Als het gaat om de acties van wereldleiders op Twitter, erkennen we dat dit grotendeels nieuw en onontgonnen terrein is. We snappen dat het wenselijk is dat al onze beslissingen neerkomen op ja of nee, maar zo simpel is het niet."

Discussie sinds 'oorlogsverklaring' Trump

De discussie over het al dan niet verwijderen van tweets van politici is vooral opgelaaid na een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump in september 2017. Destijds liepen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea op.

Trump plaatste een bericht waarin hij de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beledigde door hem "kleine raketman" te noemen. Ook zei hij dat de Noord-Koreanen "er niet lang meer zullen zijn". Het Oost-Aziatische land vatte het bericht op als een oorlogsverklaring.

Twitter stelde in een reactie dat alle gebruikers zich in principe aan dezelfde regels moeten houden, maar dat de tweet niet verwijderd was omdat het bericht daarvoor te "nieuwswaardig" was.

Facebook past sinds september vergelijkbaar beleid toe

Facebook maakte in september bekend dat voor politici een vergelijkbaar beleid geldt. Berichten van politici worden niet geblokkeerd en kunnen ook niet minder vaak verschijnen als gevolg van een onafhankelijke factcheck.

Critici zeggen dat politici door dit beleid vrij spel hebben om onwaarheden en andere vormen van desinformatie te verspreiden. Begin oktober werd bekend dat dit beleid ook geldt voor advertenties, ontdekte de nieuwsbrief Popular Information begin oktober.

Begin oktober plaatste de officiële Facebook-pagina van Trump een bericht waarin stond dat Joe Biden 1 miljard dollar (ruim 900 miljoen euro) aan Oekraïne zou geven om vanwege persoonlijke belangen de toenmalige procureur-generaal Viktor Shokin te ontslaan.

Hoewel Biden er destijds als vicepresident onder Barack Obama inderdaad op aandrong, is er geen bewijs dat hij dit deed om zijn zoon Hunter Biden te beschermen.

In juli zou Trump getelefoneerd hebben met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, waarbij hij aangedrongen zou hebben om een corruptieonderzoek in te stellen naar de Bidens.