Google stopt met de verkoop van zijn headset Daydream View voor virtual reality (VR), melden Variety en The Verge dinsdag. De VR-headset werkte met verschillende modellen smartphones, die in de bril geschoven moesten worden en op die manier als scherm dienden.

"De brede omarming onder consumenten of ontwikkelaars waar we op gehoopt hadden, is uitgebleven", laat Google aan beide Amerikaanse nieuwssites weten.

Met het stopzetten van de verkoop van de Daydream-headset komt ook een einde aan de verdere ontwikkeling van het gelijknamige VR-platform. Met Daydream voor Android konden gebruikers meerdere VR-films, -games en andere -ervaringen bekijken. Functies blijven voor huidige gebruikers wel werken.

"We zagen een hoop potentie in VR voor smartphones", zegt een Google-woordvoerder tegen Variety. "Maar na verloop van tijd ontdekten we een aantal zaken die de bruikbaarheid van VR voor smartphones als oplossing voor de lange termijn beperkten. Het stond mensen met name tegen dat zij gevraagd werden om hun telefoon in een headset te doen en zo toegang te verliezen tot de apps die ze gedurende de dag gebruikten."

Google bracht de Daydream View in 2016 uit. De VR-headset, met een buitenkant van stof, was niet de eerste die Google voor smartphones op de markt bracht. In 2014 kwam het bedrijf met een kartonnen versie in een poging om virtual reality voor smartphones aan te jagen: de Google Cardboard.

NU.nl heeft Google Nederland om een reactie gevraagd.