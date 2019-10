De Home Mini-speaker van Google en router Google Wifi vallen voortaan onder het merk van dochteronderneming Nest, heeft Google dinsdag bekendgemaakt tijdens zijn Made by Google-presentatie in New York, waar NU.nl bij aanwezig was. Ook voert het bedrijf andere vernieuwingen toe aan de twee apparaten. Daarnaast heeft Google zijn nieuwste smartphone aangekondigd: de Pixel 4.

De speaker, die nu de naam Nest Mini krijgt, moet een betere geluidskwaliteit bieden. Een extra microfoon moet gebruikers beter verstaan, vooral in een luidruchtige omgeving. Een interne chip moet er bovendien voor zorgen dat spraakopdrachten sneller worden verwerkt.

Het apparaat verschijnt in vier kleuren en kan nu ook aan een muur worden gehangen. De Nest Mini zal vanaf 22 oktober in Nederland verkocht worden, voor 59 euro.

Google Wifi heet voortaan Nest Wifi

Ook de router Google Wifi krijgt een update en een nieuwe naam: Nest Wifi. De router kan worden gekoppeld aan Nest Wifi Points, die het signaal verder door het huis verspreiden. De Nest Wifi is nu ook een slimme speaker die van Googles spraakassistent voorzien is.

Google belooft tot twee keer hogere snelheden en 25 procent betere wifidekking. Het apparaat verschijnt nu in drie kleuren en kan via een app worden geconfigureerd. Een pakket met twee Nest Points kost in de Verenigde Staten 269 dollar, terwijl een pakket met drie elementen 349 dollar zal kosten.

De Nest Wifi gaat, in tegenstelling tot de eerdere Google Wifi, vooralsnog niet in Nederland verkocht worden, laat een woordvoerder van Google aan NU.nl weten.

Pixel 4-smartphone heeft bediening met handgebaren

De nieuwe Pixel-smartphone van Google kan worden bediend met handgebaren. Een radarchip in de schermrand van de Pixel 4 zorgt er onder meer voor dat de smartphone sneller kan worden ontgrendeld.

Met deze sensor kan de smartphone zien dat de arm van de gebruiker naar de smartphone beweegt en dan alvast de gezichtsherkenning opstarten om de telefoon op die manier sneller te laten ontgrendelen. De telefoon kan ook automatisch worden vergrendeld als de gebruiker wegloopt.

Met een handbeweging boven de smartphone kunnen telefoongesprekken worden geweigerd of nummers worden overgeslagen in muziekstreamingdiensten. Google belooft dat de radargegevens nooit de telefoon verlaten en niet worden bewaard, om de privacy van gebruikers te garanderen.

De Pixel 4 bevat ook een nieuwe versie van Googles stemassistent, die eerder dit jaar al werd aangekondigd door het bedrijf. De Google Assistent hoeft nu geen verbinding meer te maken met de servers van Google om (Engelstalige) spraak te herkennen, waardoor interacties veel sneller moeten verlopen.

De snellere spraakherkenning wordt ook verwerkt in de app die geluidsopnames maakt. Deze kan live een transcriptie van geluidsopnames maken, zonder internetverbinding.

Het is onduidelijk of de vernieuwde Google Assistent of de spraakherkenning op de Pixel 4 ook in het Nederlands werkt. NU.nl heeft Google om meer informatie gevraagd.

Google focust op fotografie met twee cameralenzen en software

De Pixel 4 heeft nu twee cameralenzen op de achterkant, waaronder een telefotolens. Die moet het mogelijk maken om ver in te zoomen en toch nog scherpe beelden vast te leggen. Daarbij komt ook camerasoftware van Google kijken, net als bij de nachtmodus van de Pixel-telefoon. Die nachtmodus is vernieuwd en kan nu zelfs beelden van een sterrenhemel vastleggen, belooft Google. Daarvoor is wel een statief of een andere stabiele ondergrond nodig.

De camerasoftware zorgt bovendien voor een betere witbalans en een verbeterde portretmodus, die de achtergrond van een portretfoto onscherp maakt. In de toekomst belooft Google verdere updates voor de camerasoftware, die nog meer functies toevoegen.

De Pixel 4 verschijnt net als zijn voorgangers in twee formaten. De Pixel 4 heeft een schermgrootte van 5,7 inch, terwijl de Pixel 4 XL 6,3 inch groot is. De schermen hebben nu een verversingssnelheid van 90 Hz, anderhalf keer hoger dan voorheen. Dat moet zorgen voor rustiger ogende beelden, vooral tijdens het scrollen door apps.

De kleinere versie verschijnt in de VS voor 799 dollar, terwijl de Pixel 4 XL 899 dollar kost. De smartphones draait op een Snapdragon 855-chip met 6 GB werkgeheugen en 64 of 128 GB aan opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 2.800 mAh (Pixel 4) of 3.700 mAh (Pixel 4 XL).

Google gaat de Pixel 4, net zoals eerdere Pixel-smartphones, niet officieel in Nederland verkopen, laat de Google-woordvoerder aan NU.nl weten. In Duitsland komt de telefoon wel uit. De Pixel 4 kost 749 euro en is vanaf 24 oktober te koop.