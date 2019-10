Welke soundbar is het best en welke luidspreker heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een soundbar kan de geluidskwaliteit bij het tv-kijken verbeteren. Omdat televisies vaak plat zijn, is er weinig ruimte voor de luidsprekers. Vaak klinkt het geluid uit een televisie hierdoor niet geweldig. Met een soundbar valt dat te verbeteren.

Een soundbar is een langwerpige luidsprekerbalk die voor de tv geplaatst kan worden. Ze worden aangesloten via een HDMI-kabel of een optische audiokabel. Zo kan het geluid van de televisie worden verbeterd.

De Consumentenbond testte 24 soundbars. Ze werden getest op onder meer geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik.

Beste uit de test: Yamaha YSP-2700

De Yamaha YSP-2700 krijgt een 8,1 van de Consumentenbond. De soundbar scoort vooral hoog op het gebied van gebruiksgemak en veelzijdigheid. Ook het (stereo)geluid is goed.

De speaker kan dankzij drie HDMI-ingangen worden aangesloten op andere apparaten, zoals een spelcomputer of mediaspeler. De soundbar kan via wifi met het internet verbonden worden. Via de app zijn muziekdiensten als Spotify en Deezer met de luidspreker te gebruiken. Een klein nadeel is dat de Yamaha-speaker in stand-bystand meer energie verbruikt dan gemiddeld.

Beste koop: LG SK8

De LG SK8 komt als beste koop uit de test. De Consumentenbond prijst de soundbar vanwege zijn gebruiksgemak. Daarnaast is het stereogeluid en het geluid bij films ruim voldoende.

Dankzij een HDMI-ingang is een extra apparaat aan te sluiten. Via Spotify Connect kan de muziek afgespeeld worden. Als de luidspreker op stand-by staat, verbruikt hij wel meer energie dan gemiddeld. De eindscore van de Consumentenbond komt uit op een 7,2.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.