Nieuw-Zeeland gaat de komende vier jaar 17 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar (9,7 miljoen euro) investeren in het snel opsporen en verwijderen van online extremisme, maakt premier Jacinda Ardern maandag bekend. De investering volgt na de aanslagen in Christchurch in maart, waarbij 51 mensen om het leven kwamen.

De dader van de aanslag zond zijn beelden live uit op Facebook, waarna de beelden ook werden gedeeld op YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp en Twitch. Ook werd een online manifest, dat naar verluidt afkomstig is van de schutter, gedeeld op Twitter en 8chan.

Het geld wordt onder meer gebruikt voor het forensische werk, de vergaring van inlichtingen en om het preventieve werk omtrent online extremisme te verdubbelen, zei Ardern tijdens een persconferentie.

Daarvoor wordt een nieuwe afdeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken gevormd. Het team van zeventien personen sterk gaat met het buitenland samenwerken om proactief online overtredingen te onderzoeken en vervolgen.

Beelden en documenten van meerdere aanslagen online gedeeld

De aanslag in Nieuw-Zeeland is niet de enige waarvan dit jaar beelden online verschenen of documenten werden gedeeld.

In manifesten die afkomstig zouden zijn van de daders van de schietpartijen in de Amerikaanse staten Californië in april en Texas in augustus zou de aanslag in Christchurch als inspiratiebron zijn genoemd. De documenten zouden zijn gedeeld op 8chan.

Woensdag schoot een antisemitische man in de Duitse plaats Halle twee mensen dood. Hij zond beelden van zijn daad live uit via de streamingdienst Twitch. Ook hij zou online een document hebben gedeeld. Daarin stonden antisemitische teksten en foto's van wapens die bij de schietpartij gebruikt zouden zijn.