Apple stuurt de IP-adressen van gebruikers van de internetbrowser Safari op iPhones mogelijk naar de Chinese techgigant Tencent, ontdekte de op internetvrijheid gerichte website Reclaim The Net. Dat kan gebeuren bij gebruikers die hun apparaten op de regio China hebben ingesteld.

Het eventueel delen van IP-adressen is onderdeel van de functie 'Meld frauduleuze websites', waarmee Apple informatie over websites laat controleren om gebruikers te waarschuwen voor phishing.

Deze beschermlaag maakt gebruik van een techniek die Safe Browsing genoemd wordt. Daarmee wordt de webpagina geanalyseerd om erachter te komen of een pagina zich voordoet als een legitieme pagina, bijvoorbeeld de site van een bank of e-mailprovider, om gegevens van gebruikers buit te maken.

In de privacyinstellingen van Safari staat dat Apple informatie uit het webadres naar Google Safe Browsing en Tencent Safe Browsing stuurt om te controleren of de website frauduleus is. "Deze aanbieders van Safe Browsing registeren mogelijk ook je IP-adres", valt er te lezen.

Alleen in China

Controles buiten China worden gedaan door Google Safe Browsing, meldt Apple maandagavond in een verklaring. "Als apparaten hun regio hebben ingesteld op China, gebruikt Safari lijsten van Tencent. De url van een website die je bezoekt, wordt nooit gedeeld. Ook is de functie voor veilig internetten helemaal uit te schakelen."

De controle gebeurt op het apparaat van de gebruiker. Een bezochte url wordt vergeleken met de lijst en als er een overeenkomst is, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Apple weidde niet uit over het delen van IP-adressen.

Het is onduidelijk wanneer Tencent naast Google is toegevoegd als partner voor deze functie en welke gebruikers onder "mogelijk" vallen. Apple deelt vooralsnog geen details over de data-uitwisseling met Tencent. Het techbedrijf, bekend van onder meer het sociale medium WeChat, heeft in thuisland China te maken met hevige censuur.

"Tencent is geen Google", analyseert beveiligingstechnoloog Matthew Green op zijn blog. "Hoewel ze misschien net zo betrouwbaar zijn, hebben we (Safari-gebruikers, red.) het recht om over deze veranderingen geïnformeerd te worden en keuzes te maken. Gebruikers zouden op z'n minst op de hoogte gesteld moeten worden voordat Apple de functie in gebruik neemt."