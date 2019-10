Gebruik je Android-telefoon als extern scherm met Duet Display, of schiet tegelijk video's met de voor- en achtercamera van je iPhone dankzij DuetCam. Dat en meer in deze editie van de rubriek Apps van de week.

Instagram

Instagram rolt deze week een donkere modus voor de app uit, wat het een stuk fijner maakt om in de avonduren door je tijdlijn te scrollen. De update wordt geleidelijk uitgerold, dus mogelijk moet je er nog even op wachten.

In de Instagram-app is geen schakelaar te vinden waarmee je tussen de donkere en lichte modus kunt wisselen. In plaats daarvan is de modus gekoppeld aan de dag- en nachtmodus van iOS en Android. Schakelt je systeem over naar een van deze modi, dan kleurt Instagram dus automatisch mee.

Download Instagram voor iOS of Android (gratis)

Duet Display

De populaire iOS-app Duet Display maakt na jaren de overstap naar Android. Met de app kun je een Android-tablet of -smartphone in een tweede scherm voor je computer veranderen. De app werkt zowel draadloos als met een kabeltje. Wil je zo min mogelijk vertraging tussen de twee apparaten, dan raden we aan om een draad te gebruiken. De app ondersteunt enkel USB-C, dus geen micro-USB.

Zodra de app gekoppeld is, kun je vensters en programma's van je computer naar het scherm van je smartphone of tablet slepen en het touchscreen gebruiken om deze te bedienen. Duet Display heeft een eenmalige aanschafprijs van 21,99 euro. Op iOS kost de app 10,99 euro.

Download Duet Display voor Android (21,99 euro) of iOS (10,99 euro)

Pilgrims

Spelontwikkelaar Amanita Design (bekend van onder meer Machinarium) heeft dit charmante spelletje voor Apple Arcade gemaakt. In Pilgrims reis je door een schilderachtige wereld die vol zit met puzzels en opdrachten. Om deze op te lossen, gebruik je kaarten onder in het scherm waarmee je invloed uitoefent op de spelwereld.

Gaandeweg verzamel je steeds meer kaarten, wat je nieuwe opties geeft in verschillende situaties. Door deze kaarten op slimme manieren te combineren, los je tal van taken op, zoals het vangen en bakken van een vis, of bedenk je een manier om een beer uit zijn grot te lokken. Het tempo in Pilgrims ligt hoog, wat het leuk maakt om te experimenteren met de kaarten die je verzameld hebt.

Download Pilgrims voor iOS (onderdeel van Apple Arcade, 4,99 euro per maand)

DuetCam

DuetCam is een nieuwe camera-app voor de iPhone die dankbaar gebruikmaakt van een nieuwe functie in iOS 13. Hiermee kun je tegelijk video's opnemen met de camera's op de voor- en achterkant. Zo kun je bijvoorbeeld een filmpje maken van een band tijdens een concert, terwijl je ook je gezicht in beeld brengt met de selfiecamera.

Video's worden direct opgeslagen in je filmrol, net zoals de standaard Camera-app van Apple dat doet. Daarnaast heeft DuetCam een ingebouwde galerij waarin je snel al je opgenomen video's kunt bekijken zonder de app te verlaten, en een functie waarmee je jouw creatie direct kunt delen via Instagram Stories. Let op: de app werkt alleen op de iPhone XR en nieuwer.

Download DuetCam voor iOS (3,49 euro)