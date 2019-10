De Amerikaanse president Donald Trump heeft een account aangemaakt op Twitch, de gamestreamingdienst van internetgigant Amazon. De Republikein gebruikt het platform voor zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020.

Trump gebruikte Twitch donderdagavond (lokale tijd) om 1 uur en 45 minuten lang een bijeenkomst in de Amerikaanse staat Minnesota te livestreamen. Daarnaast worden Amerikanen op de pagina opgeroepen om voor Trumps campagne te doneren.

Twitch is sinds september 2014 eigendom van retailgigant Amazon. Trump haalt regelmatig uit naar Amazon, omdat het bedrijf belasting zou ontwijken.

Daarnaast uit Trump regelmatig kritiek op The Washington Post, die in handen is van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De Amerikaanse president noemt de krant 'The Amazon Washington Post' om de berichtgeving in diskrediet te brengen.