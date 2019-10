Turkije heeft de toegang tot Facebook, Instagram, Twitter en WhatsApp op de grens met Syrië geblokkeerd, meldt de internetmonitoringsorganisatie NetBlock vrijdag. Het land is woensdag begonnen aan een inval in Syrië om de aanwezige Koerdische milities te verdrijven en een 'veilige zone' te creëren.

Volgens de organisatie zijn de sociale media ontoegankelijk in de streek Hatay en de steden Gaziantep en Sanliurfa in het zuidoosten van Turkije. De Turkse provider Türk Telekom zou de toegang geblokkeerd hebben, maar de maatregel is te omzeilen met een VPN-verbinding.

NetBlock schrijft dat Twitter, Facebook, Instagram en WhatsApp vermoedelijk zijn geblokkeerd om te voorkomen dat beelden of andere informatie over de Turkse operatie online verschijnen.

Turkije noemt de inval 'Vredesbron'. De Koerdische milities, die samen met de Verenigde Staten tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) streden, worden door Turkije gezien als terroristen. Door de Koerden te verdrijven, moeten ruim drie miljoen Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun thuisland.

De huidige blokkade in het zuidoosten van Turkije is de grootste sinds december 2016, aldus NetBlock. Toen blokkeerde Turkije sociale media in het hele land om de verspreiding van een video te beperken. Op die beelden is te zien hoe IS-strijders twee Turkse soldaten levend verbranden.