Google heeft het spel The Revolutions of Our Times uit de Play Store gehaald, schrijft The Wall Street Journal. Het gaat om een spel waarin het verhaal wordt verteld van protesten in Hongkong.

In The Revolutions of Our Times kruipen gebruikers in de huid van demonstranten in Hongkong. Google haalde de app offline, omdat ontwikkelaars via de Play Store niet mogen verdienen aan gebeurtenissen die gevoelig liggen. Daaronder vallen "serieuze conflicten en tragedies".

Het spel was gratis te downloaden, maar was wel voorzien van in-app-aankopen. Voordat de app uit de winkel werd gehaald, was hij ruim duizend keer gedownload.

Woensdag haalde Apple een app uit zijn App Store die door demonstranten in Hongkong werd gebruikt om via hun smartphone politiebewegingen in te gaten te houden. Het ging om de app HKmap.live. De app gebruikte informatie uit onder meer Facebook-berichten om protesten in Hongkong in kaart te brengen.

In Hongkong gaan mensen sinds begin juni de straat op om te protesteren. De demonstranten eisen meer democratie, onderzoek naar politiegeweld en intrekking van aanklachten tegen demonstranten.