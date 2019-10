Medewerkers van Amazon in India en Roemenië kijken naar fragmenten van beelden die de Amazon Cloud Cam opneemt, meldt Bloomberg op basis van gesprekken die met medewerkers van de techgigant werden gevoerd.

De Amazon Cloud Cam is momenteel nog niet verkrijgbaar in Nederland, maar wordt in andere landen al verkocht als slimme beveiligingscamera. Met de camera kan op afstand bekeken worden wat er in huis gebeurt. Ook kan de camera een melding afgeven als er activiteit in huis gedetecteerd wordt.

Om beter te kunnen detecteren of er daadwerkelijk een indringer in huis is, moet de Cloud Cam getraind worden. Daarom analyseert Amazon deze beelden laat een woordvoerder van Amazon weten tegenover Bloomberg. De techgigant benadrukt dat dit alleen wordt gedaan bij beelden die vrijwillig door gebruikers gedeeld worden.

De medewerkers waar Bloomberg mee heeft gesproken betwijfelen dit, omdat ze soms beelden moesten bekijken waarvan het onwaarschijnlijk is dat de gebruiker ze wilde delen. Hierbij ging het bijvoorbeeld om beelden van mensen die seks hadden.

Mensen moeten AI trainen

Het is niet de eerste keer dat bekend wordt dat grote techbedrijven medewerkers opnames laten analyseren. Eerder bleek dat Apple naar Siri-opnames van Nederlandse gebruikers luisterde om de spraakassistent te verbeteren.

Ook Google en Amazon hadden vergelijkbare programma's om de kunstmatige intelligentie van hun slimme apparaten te trainen.