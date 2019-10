Apple heeft woensdag een app uit zijn App Store verwijderd die door demonstranten in Hongkong gebruikt werd om via hun smartphone politiebewegingen in de gaten te houden.

"De app geeft de locatie van politieagenten weer en we hebben bij het Hongkongse bureau voor cyberveiligheid en technologiecriminaliteit bevestigd gekregen dat de app gebruikt werd om de politie te hinderen en de publieke veiligheid in gevaar te brengen", aldus Apple in een verklaring.

De app genaamd HKmap.live maakt gebruik van informatie uit bijvoorbeeld Facebook-berichten en livestreams om de protesten in Hongkong in kaart te kunnen brengen. De app werd door Apple in eerste instantie afgekeurd voor zijn App Store, maar het bedrijf keurde de app eerder deze maand alsnog goed. Hierdoor werd het voor demonstranten mogelijk om de app te downloaden.

De anonieme maker van HKmap.live zegt donderdagochtend in een tweet dat de app "nooit criminele activiteiten promoot of aanmoedigt". Ook is er volgens de maker "nul bewijs om de beschuldiging van het Hongkongse cyberveiligheidsbureau te ondersteunen".

Apple wilde los van zijn verklaring niet verder ingaan op de kwestie. Hoewel de app wereldwijd niet langer beschikbaar is in de App Store, blijft de kaart bruikbaar voor gebruikers die de applicatie eerder op hun iPhones hebben gedownload.

Apple verwijderde ook emoji van Taiwanese vlag

Begin oktober werd bekend dat Apple in Hongkong ook de emoji van de Taiwanese vlag uit zijn toetsenbord heeft verwijderd. De emoji was al niet zichtbaar voor iPhone-gebruikers die hun locatie hadden ingesteld op het vasteland van China.

De emoji is niet langer te vinden in het toetsenbord van iPhone-gebruikers in Hongkong, maar zij kunnen het symbool nog wel zien als het door anderen gebruikt wordt. Ook kunnen zij de vlag gebruiken door die te kopiëren.

Regelmatig confrontaties met politie

De aanhoudende protesten in Hongkong eindigen regelmatig in heftige confrontaties met de politie. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan onnodig veel geweld te gebruiken.

Hongkongers gaan sinds begin juni de straat op om te protesteren. Dat gebeurde in eerste instantie vanwege een inmiddels ingetrokken wetsvoorstel dat uitlevering aan China eenvoudiger zou maken. Nu eisen de demonstranten meer democratie, onderzoek naar politiegeweld, intrekking van aanklachten tegen demonstranten en intrekking van het woord 'relschoppers' met betrekking tot de demonstranten.