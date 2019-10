Microsoft heeft ouderlijk toezicht uitgebreid. Ouders kunnen tijdlimieten instellen voor apps en games voor kinderen, maakt het bedrijf bekend op zijn website.

Met de functie kunnen gebruikers bijvoorbeeld instellen dat een kind dagelijks maximaal een uur mag gamen. Het is mogelijk om die limiet per game in te stellen. Ook is de optie te gebruiken voor andere programma's en apps, zoals het videobelprogramma Skype.

Microsoft zegt dat de opties ouders meer controle geven. "We leveren het gereedschap aan, zodat gezinnen de juiste balans in hun schermtijd kunnen vinden."

De uitgebreide opties voor het instellen van tijdslimieten zijn toegevoegd aan de instellingen voor ouderlijk toezicht. Als een app of spel wordt gestart, komt de tijdslimiet in beeld.

Als de tijd bijna voorbij is, verschijnt daarvoor een waarschuwing. Kinderen kunnen hun ouders vervolgens een bericht sturen om meer tijd te vragen. Ouders kunnen de extra tijd toekennen of afkeuren via e-mail of via de Microsoft Launcher-app voor Android. Het instellen van de limieten werkt op Windows 10, Xbox One en Android.