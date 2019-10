De beheerders van het rechts-extremistische forum 8chan zijn van plan het forum terug te brengen onder een nieuwe naam: 8kun. Beheerders van oude subfora worden op Twitter opgeroepen om zich te melden om hun zogenoemde board naar de nieuwe site te laten verhuizen.

Het forum 8chan kwam dit jaar onder een vergrootglas te liggen omdat gebruikers van de site elkaar zouden opjutten om aanslagen te plegen. Op 8chan verschenen ook meerdere keren manifesten van mensen die werden geïdentificeerd als daders van dodelijke schietpartijen.

Zo liet de man die begin augustus 22 mensen doodschoot in Texas er een bericht achter. Ook verdachten van de aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland en een synagoge in Californië waren op 8chan actief.

Een dag na de aanslag in Texas werd het forum offline gehaald, onder meer omdat Amerikaanse bedrijven hun handen van het bedrijf af trokken. De in Nieuw-Zeeland wonende beheerder Jim Watkins werd opgeroepen om in de Verenigde Staten te komen getuigen. In een verklaring meldde hij dat 8chan het vrije woord wil en blijft verdedigen.

Het nieuwe forum is op dit moment nog niet online. Het is ook niet duidelijk wanneer dat gebeurt. Opvallend is dat de site staat geregistreerd bij Tucows, het bedrijf dat 8chan in augustus nog schorste, schrijft VICE. De aanbieder heeft nog niet op vragen gereageerd.

Het woord 'kun' wordt in Japan gebruikt om een tienerjongen aan te duiden, terwijl 'chan' voor kinderen is bedoeld.