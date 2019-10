Het Amerikaanse routermerk Linksys heeft een dienst uitgebracht waarmee routers door middel van wifisignalen beweging kunnen detecteren. Op die manier zijn geen camera of andere aanvullende sensoren nodig.

Het systeem maakt gebruik van zogenoemde meshtechnologie. Daarbij bestaat het wifinetwerk uit meerdere apparaten die elkaar signalen sturen, wat voor een betere verbinding zorgt.

Door verstoringen in het wifisignaal te detecteren, weet het systeem of er sprake is van een beweging, die vervolgens via een app aan gebruikers gemeld kan worden. Zij kunnen op die manier ook instellen wanneer zij wel of geen meldingen willen ontvangen.

Het detecteren van bewegingen door middel van meshnetwerken is niet nieuw. Linksys zegt wel het eerste bedrijf te zijn dat in een consumentenproduct gebruikmaakt van de technologie.

Het nadeel van het gebruik van wifisignalen ten opzichte van camera's is dat gebruikers wel kunnen zien dat er beweging heeft plaatsgevonden, maar niet wat de verstoring in het signaal precies veroorzaakte.