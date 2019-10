Workplace van Facebook kreeg er in de afgelopen maanden een miljoen gebruikers bij, waarbij het aantal maandelijkse gebruikers wereldwijd uitkomt op drie miljoen. Dat maakt Facebook bekend in een blogbericht.

De zakelijke dienst had in februari van dit jaar nog twee miljoen maandelijkse gebruikers. Het duurde ruim twee jaar voordat Facebook dat aantal bereikte. Facebook bracht de dienst in oktober van 2016 uit.

Workplace kan door bedrijven worden gebruikt voor online communicatie. Facebook concurreert met de dienst met onder meer zakelijke chatprogramma's Slack en Yammer.

De dienst is vergelijkbaar met de normale versie van Facebook, maar Workplace is gericht op contact tussen collega's. De premiumversie van de dienst kost geld per gebruiker, maar er is ook een gratis versie zonder extra functies.

Facebook kondigde ook aan om Workplace aan zijn Portal-apparaten toe te voegen. Met deze slimme apparaten kunnen gebruikers elkaar videobellen. De videobelgadget is nog niet in Nederland te koop.