Nederland moet snel meer gaan investeren in kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, of AI). Dat staat in een actieplan dat dinsdag door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is gepresenteerd aan de Kamer. Zowel de overheid als bedrijven moeten hun investeringen in AI gaan verdubbelen als het aan het kabinet ligt.

Het kabinet investeert in 2019 al 64 miljoen in kunstmatige intelligentie, in het actieplan van de Keijzer moet dit bedrag vanaf volgend jaar worden verdubbeld. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland concurrerend blijft, zegt Keijzer.

“AI verandert nu al onze wereld ingrijpend", valt te lezen in het actieplan. "We moeten zorgen dat we niet geleefd worden door deze technologie, maar die voor ons laten werken. Met deze gecoördineerde kabinetsaanpak leggen we de basis voor een goede bijdrage van AI aan onze maatschappij, banen en inkomsten en zorgen we dat Nederland een innovatieve koploper blijft.”

Het geld moet worden gebruikt om in de eerste plaats kennis van kunstmatige intelligentie te vergroten. Volgens het actieplan moeten ambtenaren cursussen kunnen volgen over AI en ook moet er onderzoek gedaan worden naar hoe AI de overheid kan helpen, van defensie tot aan gezondheidszorg.

Ook moet het actieplan ervoor zorgen dat mensenrechten worden gewaarborgd bij de ontwikkeling van AI. Daarom wordt in opdracht van het kabinet een onderzoek gestart naar de impact van AI op publieke waarden. Verder moet er toezicht komen op algoritmen. Bijvoorbeeld bij werving en selectie, om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

Ondernemers en bedrijven aan zet

Niet alleen de overheid moet investeren in AI, ook bedrijven moeten gaan versnellen als het gaat om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Voor start-ups, maar ook voor het MKB moeten meer fondsen en financiering komen om ruimte te beiden voor het ontwikkelen van AI.

Volgens het actieplan van de staatssecretaris moeten de publieke en private investeringen in de komende zeven jaar groeien naar 2 miljard euro om te kunnen blijven concurreren met andere landen op het gebied van AI.