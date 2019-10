Internetcriminelen weten maar al te goed dat WhatsApp voor veel Nederlanders een van de belangrijkste communicatiemiddelen is geworden. Ze zoeken daarom steeds naar nieuwe manieren om gebruikers van de berichtendienst geld afhandig te maken. NU.nl zet de meestgebruikte trucs van oplichters op een rij.

In oktober publiceert NU.nl elk weekend op zaterdag en zondag achtergrond- en tipartikelen rondom het thema cybersecurity, vanwege de European Cybersecurity Maand.

Een bekende moet snel geld hebben

De vaakst voorkomende vorm van WhatsApp-fraude is de truc waarbij een oplichter zich voordoet als een bekende, zoals een goede vriend, zoon of dochter.

Hoe gaat dat in z'n werk? De oplichter zoekt online naar de gegevens en profielfoto van een familielid of vriend. Daarmee maakt hij een WhatsApp-account aan en begint hij met appen. De oplichter opent het gesprek door te verklaren waarom hij ander nummer heeft en dan volgt snel een verzoek om geld.

Zo heeft een goede vriend zogenaamd een huurachterstand en moet hij snel geld hebben om een huisuitzetting voorkomen. Of beweert een kind in een appje snel geld nodig te hebben om de energierekening te betalen, omdat hij anders wordt afgesloten van het lichtnet. De oplichters vragen bijna altijd om grote bedragen van 1.000 euro of meer. Daarnaast is er altijd veel haast bij en moet het bedrag dus snel overgemaakt worden.

Hoe voorkom je dat dit jou gebeurt? Maak niet zomaar geld over bij verzoeken via Whatsapp.

Klik niet op betaallinks als je niet zeker weet of ze van een bekende komen.

Probeer de betreffende persoon te ontmoeten of te bellen als je het niet vertrouwt.

Een bankmedewerker stuurt een WhatsApp-bericht

Internetcriminelen doen zich ook weleens voor als bankmedewerkers. Bij deze truc sturen ze een WhatsApp-bericht dat van je bank lijkt te komen. Hiermee proberen ze toegang te krijgen tot je app voor mobiel bankieren.

Hoe gaat dat in z'n werk? In het bericht beweert de oplichter dat iemand heeft geprobeerd je bankrekening leeg te halen. Daarom moet je de app voor mobiel bankieren opnieuw instellen, luidt het bericht. Om dit te doen, wil de oplichter je bankgegevens hebben. Als je de gegevens doorgeeft, kan de oplichter toegang krijgen tot je bankrekening.

Hoe voorkom je dat dit jou gebeurt? Negeer WhatsApp-berichten die zogenaamd van je bank komen, banken whatsappen niet.

Laat je bank weten dat er valse berichten worden verstuurd.

Marktplaats-oplichters gebruiken vaak WhatsApp

Oplichting via Marktplaats is zeker geen nieuw fenomeen, maar oplichters verzinnen telkens nieuwe manieren om je geld afhandig te maken. Daarbij wordt steeds vaker WhatsApp ingezet.

Hoe gaat het in zijn werk? Via de website voor tweedehandsspullen laat de oplichter weten snel tot aankoop te willen overgaan. Meestal wordt meteen de vraagprijs geboden. Wel wil de oplichter graag eerst de identiteit van de verkoper verifiëren, met het argument dat er op Marktplaats veel oplichters actief zijn.

Daarom vraagt hij om een kopie van een bankpas en ID-bewijs. Hiermee kan de oplichter toegang krijgen tot de bankrekening van de verkoper en geld naar zichzelf overmaken.

Marktplaats-oplichters gebruiken ook nog een andere methode, waarbij ze via WhatsApp een betaalverzoek van 0,01 euro sturen. De link leidt naar een website die lijkt op die van een bank, maar door de oplichter gemaakt is. Daarmee worden de bankgegevens van het slachtoffer gestolen.

Hoe voorkom je dat dit jou gebeurt? Geef nooit een kopie van je ID-bewijs of bankgegevens aan vreemden.

Klik niet op links van mensen die je niet kent.

Probeer met de betreffende persoon af te spreken als je het niet vertrouwt.

Verificatiecode per ongeluk verzonden

Soms zijn internetcriminelen niet direct op jacht naar een bankrekening, maar willen ze WhatsApp-accounts overnemen. Hiermee kunnen ze dan weer anderen oplichten.

Hoe gaat het in zijn werk? De oplichter doet zich voor als een bekende en zegt dat hij per ongeluk een WhatsApp-code naar je heeft verzonden en vraagt of je de verificatiecode kunt doorgeven. Met deze code kan de crimineel je account op zijn eigen telefoon installeren en aan zijn nummer koppelen.