Facebook wil voor 40 miljoen dollar (ongeveer 36 miljoen euro) schikken met een groep adverteerders om fouten in het tonen van reclame in Facebook-video's. De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechter, schrijft The Wall Street Journal.

De fouten hadden als gevolg dat de gemiddelde kijktijd van video's werd overdreven, omdat Facebook pas ging tellen als een gebruiker drie seconden lang naar een filmpje keek. Daarom was het onmogelijk voor adverteerders om een accuraat beeld te krijgen van de kijkersaantallen en kijktijd.

Die kijkersaantallen worden door Facebook gebruikt om de prijs van reclame te berekenen. De fout leverde de adverteerders daarom aanzienlijk hogere kosten op. Bovendien was Facebook zich volgens de adverteerders al een jaar bewust van de fout, maar deed het bedrijf er niks aan.

Als onderdeel van de schikking moet Facebook toegeven dat het een fout heeft gemaakt, maar hoeft het bedrijf verder nergens schuld aan te bekennen. Facebook zegt tegen The Wall Street Journal de klacht onrechtmatig te vinden, maar "in dit geval is het voor iedereen beter als deze zaak wordt afgehandeld".