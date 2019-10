China heeft alle online uitzendingen van South Park geblokkeerd na een kritische aflevering van de langlopende tekenfilmserie, meldt The Hollywood Reporter maandag.

In de aflevering werd Hollywood op de hak genomen, omdat de industrie zijn films aanpast om de Chinese overheid niet tegen het zere been te schoppen. China heeft gereageerd door afleveringen, fragmenten en online discussies op fora te verwijderen.

Deze content is in China inmiddels niet meer te vinden op streamingdiensten of op sociale media, schrijft The Hollywood Reporter. Op de Chinese tegenhanger van Twitter, Weibo, is volgens de publicatie niet één zoekresultaat van South Park te vinden. Daarnaast zijn ook fansites uit de lucht gehaald.

Gebruikers die via een eerder gebruikte url naar een South Park-forum gaan, krijgen een bericht te zien waarin staat dat de discussie is gesloten "vanwege wet- en regelgeving".

Het is niet de eerste keer dat China (kritische) popcultuur op internet verbiedt. Zo werd ook Winnie de Poeh verbannen, omdat internetgebruikers de beer van Disney vergeleken met de Chinese president Xi Jinping.