HTC is van plan om weer hoogwaardige telefoons uit te brengen in het topsegment van de markt, zei HTC-directeur Yves Maitres zondag tijdens het technologie-evenement TechCrunch Disrupt.

Maitres, sinds september de nieuwe directeur van HTC, zegt dat het bedrijf op een gegeven moment stopte met innoveren op de smartphonemarkt. "Bedrijven als Apple, Samsung en Huawei hebben enorm geïnvesteerd in hun hardware. Wij niet, want we focusten op de ontwikkeling van virtual reality."

HTC is de maker van de Vive-brillen, waarvan het nieuwste model de HTC Vive Cosmos is. Deze virtualrealitybril heeft geen externe sensoren nodig om de positie van de speler in kaart te brengen. Ook is het beeld scherper dan de eerdere HTC Vive en werkt het apparaat met bewegingscontrollers.

HTC was lange tijd een grote speler op de smartphonemarkt, maar levert tegenwoordig met name telefoons in het lagere en middensegment. Een groot deel van het oorspronkelijke smartphoneteam van HTC werkt inmiddels bij de mobiele tak van Google, waar het Pixel-telefoons maakt.