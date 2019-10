Welke kleurenprinter kun je als consument het beste in huis halen? En welke printer is de beste koop qua prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Zo lang als we met papier werken, blijven printers van belang. Maar welke kleurenprinter is eigenlijk de beste koop op het gebied van snelheid, mogelijkheden en prijs?

De Consumentenbond testte 162 kleurenprinters. Er werd daarbij onder andere gekeken naar de netwerkfuncties, de kosten van de cartridges en of de printer überhaupt nog wil printen als een van de cartridges leeg is.

De WF-7720DTWF van Epson krijgt een 7,7 van de Consumentenbond, met bovengemiddeld hoge scores op het gebied van afdrukgemak en inktkosten. De printer is ook goed bruikbaar voor kleine bedrijven, werkt snel en heeft bijzonder veel plek voor papier: tot 250 vellen.

Ook biedt de WorkForce veel verschillende manieren om af te drukken: dat kan vanaf een pc, maar ook vanuit een USB-stick of e-mailbericht. Wel zijn de inktcartridges vrij prijzig: voor 147 euro koop je een volledige set XL-cartridges.

NB.: Er kwamen twee printers als beste uit de test. We lichten hier de printer uit die het laagst geprijsd is.

Brother levert met deze printer een snel apparaat. Het bedrijf vraagt voor een volledige set XL-cartridges betrekkelijk weinig geld, de richtprijs hiervoor is 43 euro.

Met een prijs van 87,45 euro is deze printer in zijn categorie vrij goedkoop. Er ontbreken wel enkele functies. Zo kan de Brother niet dubbelzijdig scannen en ook de mogelijkheid om via USB of e-mail te printen ontbreekt.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.