Google heeft interesse om Firework over te nemen, schrijf The Wall Street Journal vrijdag op basis van ingewijden. Daarmee zou Google de snelgroeiende concurrent TikTok willen bijbenen.

Met Firework kunnen mensen video's van maximaal dertig seconden opnemen en die met andere gebruikers delen. Hierbij gaat het voornamelijk om grappige video's met een potentieel groot bereik. Wel zou Firework een oudere doelgroep bereiken dan TikTok, dat voornamelijk een jong publiek aanspreekt.

Het is niet bekend hoe vergevorderd de gesprekken tussen Google en Firework zijn. Bronnen melden dat bijvoorbeeld nog geen prijsafspraken zijn gemaakt. Het is dan ook niet zeker of de overname doorgaat.

Het Amerikaanse Firework werd eerder dit jaar tijdens een investeringsronde gewaardeerd op 100 miljoen dollar.

Volgens The Wall Street Journal heeft Weibo, het grote socialemediaplatform uit China, eveneens interesse in de overname van Firework getoond. Gesprekken tussen die partijen zouden nog in de beginfase zijn.