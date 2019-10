Apple start een reparatieprogramma voor de iPhone 6S en iPhone 6S Plus. Het bedrijf erkent op een ondersteuningspagina dat sommige van de toestellen problemen bevatten waardoor ze niet meer aangaan.

Het bedrijf schrijft dat het om modellen gaat die tussen oktober 2018 en augustus 2019 zijn geproduceerd. "Bepaalde iPhone 6S- en 6S Plus-toestellen schakelen mogelijk niet meer in vanwege een kapot onderdeel."

Op de pagina kunnen klanten het serienummer van hun telefoon invullen om te bekijken of ze in aanmerking komen voor een gratis reparatie. Het is niet bekend hoeveel iPhones last hebben van problemen.

De iPhone 6S is in Nederland inmiddels niet meer bij Apple te koop. Het toestel was de laatste telefoon van het bedrijf met een koptelefoonaansluiting.